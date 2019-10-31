Путин пригласил общественников на встречу с главами регионов

КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей общественности Калининградской области на совещание с руководителями регионов в рамках заседания президиума Госсовета, посвященного проблемам первичного звена здравоохранения.

"Вы знаете, нам постепенно нужно заканчивать, там коллеги меня ждут, чтобы поговорить уже в соответствии с теми предложениями, которые сформулированы руководителями регионов и отраслью по поводу развития первичного звена здравоохранения. Я вижу, что вопросов очень много и позиция у каждого есть своя, что очень важно. Мне кажется, наша встреча удалась в этом смысле", - сказал Путин, завершая встречу с представителями общественности Калининградской области.

"Но в этой связи у меня есть предложение: не прекращать наше с вами общение таким образом, а продолжить его. Я просто хочу вас пригласить тогда - во всяком случае, некоторых из вас - принять участие в том совещании, которое запланировано с руководителями регионов в рамках президиума Госсовета", - обратился президент к участникам встречи.

Он поинтересовался также, позволит ли зал вместить всех участников.