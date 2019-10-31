СГК подключит Черногорск к Абаканской ТЭЦ при переходе на "альткотельную"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует подключить хакасский Черногорск к Абаканской ТЭЦ при условии перехода города на новую модель рынка тепла, сообщил директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин в интервью "Эху Москвы".

Аплошкин отметил, что инвестпрограмма СГК в Черногорске предполагает два этапа развития и модернизации. Первым является концессионное соглашение, которое компания планирует подписать до конца ноября. "Оно подразумевает вложения в тепловые сети в черте города с привлечением софинансирования из фонда содействия реформированию ЖКХ. Речь идет о сумме порядка 650 миллионов рублей, из которых 300 миллионов готов профинансировать фонд", - сообщил директор филиала.

Второй и основной этап развития касается подключения города к Абаканской ТЭЦ. "Данный этап с неофициальным названием "Труба" со сроком окупаемости 10-12 лет предполагает инвестиции в пределах 3 миллиардов рублей, из которых 300 миллионов пойдет на обновление изношенных тепловых сетей в Черногорске. Но реализация "Трубы" возможна только при переходе Черногорска на долгосрочный тариф по теплу", - подчеркнул Аплошкин.

Он также добавил, что СГК готова начать строительство "Трубы" до того, как выйдет постановление правительства РФ о включении города в ценовую зону.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.