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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК подключит Черногорск к Абаканской ТЭЦ при переходе на "альткотельную"

14:34 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТЭЦ
ТЭЦ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТЭЦ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует подключить хакасский Черногорск к Абаканской ТЭЦ при условии перехода города на новую модель рынка тепла, сообщил директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин в интервью "Эху Москвы".
Аплошкин отметил, что инвестпрограмма СГК в Черногорске предполагает два этапа развития и модернизации. Первым является концессионное соглашение, которое компания планирует подписать до конца ноября. "Оно подразумевает вложения в тепловые сети в черте города с привлечением софинансирования из фонда содействия реформированию ЖКХ. Речь идет о сумме порядка 650 миллионов рублей, из которых 300 миллионов готов профинансировать фонд", - сообщил директор филиала.
Второй и основной этап развития касается подключения города к Абаканской ТЭЦ. "Данный этап с неофициальным названием "Труба" со сроком окупаемости 10-12 лет предполагает инвестиции в пределах 3 миллиардов рублей, из которых 300 миллионов пойдет на обновление изношенных тепловых сетей в Черногорске. Но реализация "Трубы" возможна только при переходе Черногорска на долгосрочный тариф по теплу", - подчеркнул Аплошкин.
Он также добавил, что СГК готова начать строительство "Трубы" до того, как выйдет постановление правительства РФ о включении города в ценовую зону.
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"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компания
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