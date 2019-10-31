Тело пропавшей в Камбодже британской туристки нашли в море

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тело пропавшей на небольшом острове в Камбодже молодой британской туристки в четверг было найдено в море после недели поисков, пишет местная газета Phnom Penh Post.
Ранее Phnom Penh Post сообщала, что в поисках девушки принимали участие 140 полицейских и волонтеров.
По данным издания, тело девушки было найдено в 91 километре от берега. По словам заместителя командира ВМС Теа Сокхи (Tea Sokha), тело девушки разложилось, однако ее личность удалось восстановить по татуировкам. Он добавил, что местные рыбаки предоставили информацию о местонахождении тела.
"К настоящему моменту мы не знаем причину смерти. Слишком рано говорить, утонула она или умерла по другой причине", - заявил Сокха.
Он отметил, что тело девушки уже было доставлено на Кох Ронг, после чего его начали перевозить в город Сиануквиль, расположенный в континентальной части Камбоджи.
Британка Амелия Бэмбридж 21 года покинула пляжную вечеринку на Полицейском пляже (Police Beach) острова Кох Ронг, расположенного у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук, в три часа ночи в четверг на прошлой неделе. По словам других участников вечеринки, она собиралась пешком пройти по пляжу около двух километров до хостела, в котором остановилась.
Однако ни на следующее утро, ни позже, туристка не вернулась в хостел, где находились ее вещи и паспорт. Первая попытка организованного поиска, предпринятая друзьями пропавшей совместно с местными жителями в четверг и пятницу прошлой недели, дала лишь один результат: на полдороге от Полицейского пляжа к хостелу на большом камне у кромки воды были найдены наручные часы и сумочка девушки. Местные жители, принимавшие участие в поиске, предположили, что туристка решила искупаться в море по дороге в хостел и утонула. Однако ее тело не было найдено, и полиция провинции Преах Сианук по заявлению друзей пропавшей начала в субботу поисковую операцию.