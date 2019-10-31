Тело пропавшей в Камбодже британской туристки нашли в море

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тело пропавшей на небольшом острове в Камбодже молодой британской туристки в четверг было найдено в море после недели поисков, пишет местная газета Тело пропавшей на небольшом острове в Камбодже молодой британской туристки в четверг было найдено в море после недели поисков, пишет местная газета Phnom Penh Post

Ранее Phnom Penh Post сообщала, что в поисках девушки принимали участие 140 полицейских и волонтеров.

По данным издания, тело девушки было найдено в 91 километре от берега. По словам заместителя командира ВМС Теа Сокхи (Tea Sokha), тело девушки разложилось, однако ее личность удалось восстановить по татуировкам. Он добавил, что местные рыбаки предоставили информацию о местонахождении тела.

"К настоящему моменту мы не знаем причину смерти. Слишком рано говорить, утонула она или умерла по другой причине", - заявил Сокха.

Он отметил, что тело девушки уже было доставлено на Кох Ронг, после чего его начали перевозить в город Сиануквиль, расположенный в континентальной части Камбоджи.

Британка Амелия Бэмбридж 21 года покинула пляжную вечеринку на Полицейском пляже (Police Beach) острова Кох Ронг, расположенного у берегов камбоджийской провинции Преах Сианук, в три часа ночи в четверг на прошлой неделе. По словам других участников вечеринки, она собиралась пешком пройти по пляжу около двух километров до хостела, в котором остановилась.