Слуцкий прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятие конгрессом США резолюции против участия РФ в G7 - очередное свидетельство того, что антироссийская карта по-прежнему в большой предвыборной игре в Америке, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США в четверг принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".
"В Конгрессе приняли резолюцию против возвращения РФ в G7. Против России? Для нас это не самоцель. Против (президента США Дональда) Трампа, вернее. Антироссийская карта по-прежнему в большой предвыборной игре в США", - написал он в Twitter.
Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи