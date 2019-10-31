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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал резолюцию конгресса США против участия России в G7

14:25 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятие конгрессом США резолюции против участия РФ в G7 - очередное свидетельство того, что антироссийская карта по-прежнему в большой предвыборной игре в Америке, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США в четверг принял резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".
Совместная фотография лидеров стран-участниц саммита G7 в Биаррице
14:12Акценты
Тихо сам с собою. Вашингтон отказал Москве в "семерке"В США решили, что России не стоит участвовать в саммитах G7. А до этого Дональд Трамп утверждал, что стоит. При этом Россия ни о чем таком даже не просила.
"В Конгрессе приняли резолюцию против возвращения РФ в G7. Против России? Для нас это не самоцель. Против (президента США Дональда) Трампа, вернее. Антироссийская карта по-прежнему в большой предвыборной игре в США", - написал он в Twitter.
Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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Леонид Слуцкий (Тренер)G7Госдума РФG8СШАВ мире
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