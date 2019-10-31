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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резидент столичной ОЭЗ победил в конкурсе лучших технологий

14:17 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стала победителем конкурса лучших технологий с "умным" решением по учёту потребляемых ресурсов, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Реализованная в приложении для смартфона комплексная платформа "Инфосфера" от московской компании "Миландр" заняла первое место в номинации "Автоматизированные системы учета энергоресурсов" на состоявшейся в Уфе выставке "Энергетика Урала".
"Москва — один из крупнейших поставщиков решений для "умного" города и "Индустрии 4.0". Технологии, которые разрабатываются и тестируются в столице, становятся востребованными по всей стране. И значительная часть таких решений появляется в ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентом которой является компания "Миландр". Мы готовы поддерживать такие разработки и субсидиями, и льготными кредитами, и налоговыми преференциями", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
По данным пресс-службы, платформа "Инфосфера" позволяет учитывать расход электроэнергии, тепла и воды не по отдельности, а вместе и в одном приложении. Она получает информацию с датчиков и приборов, которые установлены в домах и квартирах, и собирает ее воедино.
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Платформой могут пользоваться как управляющие компании, так и обычные люди, которые смогут не только получать информацию со счетчиков воды, электричества и тепла в квартире, но и управлять системами "умного" дома. Например, автоматически отсылать показания приборов в ЖЭК или управляющую компанию, а также включать дистанционно отопление или водонагреватели, говорится в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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