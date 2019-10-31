Резидент столичной ОЭЗ победил в конкурсе лучших технологий

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стала победителем конкурса лучших технологий с "умным" решением по учёту потребляемых ресурсов, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Реализованная в приложении для смартфона комплексная платформа "Инфосфера" от московской компании "Миландр" заняла первое место в номинации "Автоматизированные системы учета энергоресурсов" на состоявшейся в Уфе выставке "Энергетика Урала".

"Москва — один из крупнейших поставщиков решений для "умного" города и "Индустрии 4.0". Технологии, которые разрабатываются и тестируются в столице, становятся востребованными по всей стране. И значительная часть таких решений появляется в ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентом которой является компания "Миландр". Мы готовы поддерживать такие разработки и субсидиями, и льготными кредитами, и налоговыми преференциями", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, платформа "Инфосфера" позволяет учитывать расход электроэнергии, тепла и воды не по отдельности, а вместе и в одном приложении. Она получает информацию с датчиков и приборов, которые установлены в домах и квартирах, и собирает ее воедино.