Две первые солнечные электростанции запустили в Забайкалье

ЧИТА, 31 окт – РИА Новости. Две первые на территории Забайкальского края солнечные электростанции открыты в четверг в Чите, сообщила пресс-служба губернатора.

"В рамках реализации проектов по развитию альтернативной энергетики на Дальнем Востоке в Чите 31 октября торжественно открыли две первые в Забайкальском крае солнечные электростанции, которые будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны. Объектам даны названия – "Орловский ГОК" и "Балей", - говорится в сообщении.

Электростанции построены в районе КСК в Чите благодаря сотрудничеству российской фирмы "Вершина Девелопмент" и их партнеров - российско-австрийского консорциума CoreValueCapitalGmbH, Green Source Consulting GmbH.

В торжественном открытии принял участие и.о. первого зампреда правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров. "Мощность каждой из этих станций - 15 мегаватт, энергия будет распределена туда, где это наиболее необходимо. Правительство с радостью приветствует инвесторов, которые приходят в Забайкалье, с нашей стороны будет оказываться всесторонняя поддержка в подобных проектах", - приводит пресс-служба слова Мирхайдарова.

По словам министра ЖКХ и энергетики региона Евгении Батуевой, в Забайкальском крае обеспечены хорошие условия для работы солнечных электростанций. "Строительство двух новых электрогенерирующих станций реализовано в рамках механизма поддержки инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на солнечной энергии. И это оправданно, ведь наш регион характеризуется высокой солнечной активностью, превышающей среднее значение по России и Европе", - приводит пресс-служба слова Батуевой.