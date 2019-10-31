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РИА Новости
Чувашская Республика

На строительство и ремонт дорог в Чувашии направят не менее 23 млрд рублей

13:20 31.10.2019 (обновлено: 15:54 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. До 2024 года власти Чувашии планируют направить не менее 23 миллиардов рублей на модернизацию дорожного хозяйства республики, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
"Эти огромные средства будут направлены на строительство, капитальный ремонт дорог, благоустройство, освещение населенных пунктов и мест, где часто возникают дорожно-транспортные происшествия", – сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании совета при главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.
По его словам, благодаря большому объему дорожных работ, выполненных в Чувашии с 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", была модернизирована транспортная инфраструктура Чебоксарской агломерации, что способствовало снижению количества дорожно-транспортных происшествий.
Глава республики также поручил ускорить завершение работ по обустройству наружного освещения и введение в эксплуатацию объектов дорожного строительства, запланированных на этот год. Для обеспечения безопасности пешеходов и, в первую очередь, детей на республиканских дорогах планируют установить ограничительные знаки и искусственные дорожные неровности.
"Наша задача – обеспечить безопасность и комфортную среду для водителей, пассажиров и пешеходов. Срыва ни на один день быть не должно. Рано темнеет, погода ухудшается. Надо сделать максимально, чтобы избежать ДТП и увечья. Освещение влияет на безопасность, в том числе территорий школ, пешеходных переходов, общественных пространств", – сказал Игнатьев.
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Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Евгений Павлов отметил, в свою очередь, что на модернизацию республиканской дорожной сети в текущем году в бюджете Чувашии были предусмотрены 2,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день контракты заключены по всем 55 объектам дорожного хозяйства, дорожные работы на 38 объектах завершены. Кроме того, на закупку 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в этом году направлены 268,2 миллиона рублей в рамках реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".
По словам и.о. министра, в Чувашии также завершены работы по внедрению автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
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Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
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