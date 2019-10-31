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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Фотовыставка "Фармацевтическая Москва" открывается на Никитском бульваре

13:20 31.10.2019
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© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная фармацевтической промышленности Москвы, открывается в пятницу, 1 ноября, на Никитском бульваре в центре города, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция под названием "Фармацевтическая Москва" будет работать под открытым небом с 1 по 30 ноября 2019 года, продолжая цикл городских выставок, рассказывающих о различных отраслях московской промышленности.

"Фармацевтическая промышленность — одна из самых динамичных отраслей столицы. Производство такой продукции в Москве в первом полугодии 2019 года выросло на 34,5%. Столица занимает 19,5% в общем объеме отгруженной фармацевтической продукции по России: за полугодие Москва отгрузила лекарств на 53,9 миллиарда рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 9,1%. Выставка познакомит москвичей и гостей столицы с производством лекарств изнутри", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как отмечается в сообщении, на выставке будут представлены более 30 фотографий с самых крупных и современных заводов, которые производят различные лекарственные формы. Так, например, посетители смогут увидеть, как выглядит производство обезболивающих, как упаковывают таблетки в блистер, как разливают растворы лекарств в ампулы и как выглядит оборудование для наклеивания этикеток.
Сегодня в столице в сфере фармацевтики работают 30 компаний, которые каждый день выпускают миллионы таблеток и ампул, напоминают в пресс-службе.
Производство лекарственных препаратов
Вчера, 12:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фармацевтическая отрасль Москвы выросла на треть в первом полугодии
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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