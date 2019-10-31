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РИА Новости

МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Париже

13:08 31.10.2019 (обновлено: 15:09 31.10.2019)
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© AFP 2019 / Etienne Laurent/PoolПариж
Париж
© AFP 2019 / Etienne Laurent/Pool
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об ограничении движения транспорта в Париже 1 ноября в связи с манифестациями алжирской диаспоры.
"Франция – 1 ноября в городе Париж в 14.00 по местному времени (16.00 мск) планируется манифестация представителей алжирской диаспоры; участники акции пройдут от площади Республики до площади Бастилии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Также 1-3 ноября в Париже вследствие ремонтных работ ожидаются существенные сбои в движении поездов на линиях A, B и C ж/д сети пригородного сообщения (RER); отмена поездов до Международного аэропорта Париж–Шарль-де-Голль; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта.
Министерство сообщило, что в Берлине в Германии 9-10 ноября активисты природозащитных организаций планируют протестные акции в аэропортах "Тегель" и "Шёнефельд". "Возможны задержки при прохождении паспортного и таможенного контроля и транспортные заторы на подъездных путях", - отметили в МИД.
В американской Калифорнии сохраняется режим ЧС вследствие продолжающихся лесных пожаров. "Огнем охвачены округа Лос-Анджелес и Сан-Франциско; на юго-востоке штата объявлен экстремальный режим пожарной опасности; проводится эвакуация населения; ограничено движение транспорта", - сообщило министерство.
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