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РИА Новости
Культура

Бывший агент Бэнкси покажет фотографии художника в новой книге

13:05 31.10.2019
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© Фото : страница в Instagram "banksy"Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : страница в Instagram "banksy"
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Стив Лазаридес, долгое время проработавший помощником Бэнкси, включил в свою новую книгу фотографии художника, сообщает NME.com.
При этом анонимность знаменитого стрит-артиста была сохранена. На фотографиях не видно его лица. Он снят, главным образом, во время создания своих узнаваемых работ.
Лазаридес признался, что ему нравилось сотрудничать с Бэнкси, но он рад, наконец, отойти от мира современного искусства.
"Я работал с ним прекрасных 11 лет, и за это время мы нарушили все правила и несколько законов. Я ненавижу мир искусства и стал его частью только из-за Бэнкси", — признался автор книги.
Он написал в своем инстаграме, что близок к завершению работы над книгой, но пока не сообщил дату публикации. Первый ее тираж составит пять тысяч экземпляров.
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