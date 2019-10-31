Бывший агент Бэнкси покажет фотографии художника в новой книге

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Стив Лазаридес, долгое время проработавший помощником Бэнкси, включил в свою новую книгу фотографии художника, . Стив Лазаридес, долгое время проработавший помощником Бэнкси, включил в свою новую книгу фотографии художника, сообщает NME.com.

При этом анонимность знаменитого стрит-артиста была сохранена. На фотографиях не видно его лица. Он снят, главным образом, во время создания своих узнаваемых работ.

Лазаридес признался, что ему нравилось сотрудничать с Бэнкси, но он рад, наконец, отойти от мира современного искусства.

"Я работал с ним прекрасных 11 лет, и за это время мы нарушили все правила и несколько законов. Я ненавижу мир искусства и стал его частью только из-за Бэнкси", — признался автор книги.