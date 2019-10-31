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РИА Новости

Российский посол: часть окружения главы КНДР хотела оставить ядерное оружие

12:47 31.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Многие в окружении лидера КНДР Ким Чен Ын убеждали и убеждают его не отказываться от ядерного оружия, но он принял принципиальное решение сделать это, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Абсолютно убежден, что, когда это говорилось, он был искренен и честен. Принципиальное решение на этот счет им было действительно принято, хотя очень многие в его ближайшем окружении и не только пытались отговорить своего лидера от этого шага", - заявил он.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
12:40РИА Новости
Российский посол прокомментировал информацию о ракетных запусках в КНДР
"Пытаются, полагаю, и сейчас, ссылаясь на провал Ханоя, на затянувшийся ступор в диалоге с Вашингтоном, на опыт других стран, которые доверились американским обещаниям, а потом жестоко от этого пострадали", - добавил Мацегора.
Что касается того, может ли Ким Чен Ын пересмотреть свое решение, дипломат напомнил о словах лидера КНДР в его новогоднем послании. Тогда он сказал, что если США не сдержат данное ими обещание и "недооценят терпение" народа КНДР, попытаются в одностороннем порядке что-либо навязывать Пхеньяну, то у республики не будет другого выхода, кроме как нащупать новый путь к защите суверенитета страны.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
28 октября, 09:03РИА Новости
Горбачев считает, что шанс на отказ КНДР от ядерной программы есть
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Александр МацегораКим Чен ЫнКНДРРоссияВ мире
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