Российский посол: часть окружения главы КНДР хотела оставить ядерное оружие

ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Многие в окружении лидера КНДР Ким Чен Ын убеждали и убеждают его не отказываться от ядерного оружия, но он принял принципиальное решение сделать это, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Абсолютно убежден, что, когда это говорилось, он был искренен и честен. Принципиальное решение на этот счет им было действительно принято, хотя очень многие в его ближайшем окружении и не только пытались отговорить своего лидера от этого шага", - заявил он.

"Пытаются, полагаю, и сейчас, ссылаясь на провал Ханоя, на затянувшийся ступор в диалоге с Вашингтоном, на опыт других стран, которые доверились американским обещаниям, а потом жестоко от этого пострадали", - добавил Мацегора.

Что касается того, может ли Ким Чен Ын пересмотреть свое решение, дипломат напомнил о словах лидера КНДР в его новогоднем послании. Тогда он сказал, что если США не сдержат данное ими обещание и "недооценят терпение" народа КНДР, попытаются в одностороннем порядке что-либо навязывать Пхеньяну, то у республики не будет другого выхода, кроме как нащупать новый путь к защите суверенитета страны.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.