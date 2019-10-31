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РИА Новости

Китай прокомментировал критику Помпео в адрес Компартии

12:46 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Критические высказывания госсекретаря США Майка Помпео в отношении Коммунистической партии Китая демонстрируют страх и высокомерие, они намеренно искажают внешнюю и внутреннюю политику Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ не желает этой модели. Он заявил, что Коммунистическая партия Китая предлагает своему народу и миру совершенно другую модель управления, что, по его мнению, совсем не то будущее, которого хотят другие демократии и народ Китая. Он подчеркнул, что США пришли к осознанию того, насколько КПК враждебна к ним и их ценностям.
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"Соответствующие заявления Помпео являются злобными нападками на правительство и Компартию Китая, они направлены на разжигание вражды между КПК и китайским народом, полны преднамеренным искажением китайской внутренней и внешней политики, эти заявления показали глубоко укоренившиеся политические предубеждения и антикоммунистический настрой горстки американских политиков", - заявил дипломат.
По его словам, "подобные высказывания выражают не уверенность и силу, а высокомерие и страх".
Он отметил, что Китай под руководством КПК за последние 70 лет добился значительных успехов в развитии, которые привлекли внимание всего мира, круг друзей Китая становится все шире, а китайский народ непоколебимо идет по пути социализма с китайской спецификой.
"Китайская сторона настаивает на том, чтобы американские чиновники одумались и исправили свои ошибки, прекратили делать заявления и предпринимать действия, которые наносят вред двусторонним отношениям", - сказал он.
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Майк ПомпеоГэн ШуанМИД КНРКитайСШАВ мире
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