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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановском музучилище стартует проект "Центры искусств Валерия Гергиева"

12:35 31.10.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 31 окт – РИА Новости. Проект "Центры искусств Валерия Гергиева для юных дарований России" стартует в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Проект организован при поддержке министерства культуры РФ. В этом году он проходит в Иванове и Санкт-Петербурге.

"Преподаватели факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета и солисты оркестра Мариинского театра проведут для юных музыкантов мастер-классы по игре на фортепиано, скрипке, флейте, саксофону, кларнету, а также по хоровому музицированию", – добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что мастер-класс "инструментальное исполнительство" по фортепиано проведет один из ведущих профессоров Санкт-Петербургской консерватории и заслуженный артист России Александр Сандлер. Мастер-класс "инструментальное исполнительство" по направлению "оркестровые струнные инструменты" (скрипка, альт) пройдет под руководством солиста оркестра Государственного академического Мариинского театра Всеволода Васильева.
Также среди преподавателей проекта "Центры искусств Валерия Гергиева" – член Союза композиторов России, автор симфонической, хоровой, камерной и детской музыки Виктор Огороднов, солистка оркестра Государственного академического Мариинского театра, заслуженная артистка России Мария Федотова.
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Ивановская областьВалерий ГергиевИвановская область
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