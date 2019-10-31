В Ивановском музучилище стартует проект "Центры искусств Валерия Гергиева"

Проект организован при поддержке министерства культуры РФ. В этом году он проходит в Иванове и Санкт-Петербурге.

"Преподаватели факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета и солисты оркестра Мариинского театра проведут для юных музыкантов мастер-классы по игре на фортепиано, скрипке, флейте, саксофону, кларнету, а также по хоровому музицированию", – добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что мастер-класс "инструментальное исполнительство" по фортепиано проведет один из ведущих профессоров Санкт-Петербургской консерватории и заслуженный артист России Александр Сандлер. Мастер-класс "инструментальное исполнительство" по направлению "оркестровые струнные инструменты" (скрипка, альт) пройдет под руководством солиста оркестра Государственного академического Мариинского театра Всеволода Васильева.