Работодателям будут возвращать излишние взносы в ПФР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Конституционный суд России в четверг признал неконституционными законоположения, запрещающие возврат работодателям излишне уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ исключительно на основании того, что данные об этих взносах учтены на индивидуальных счетах сотрудников, передаёт корреспондент РИА Новости.

Слушания по этому делу состоялись 24 сентября на основании запроса Верховного суда России. На рассмотрении судебной коллегии ВС по экономическим спорам находится кассационная жалоба компании "Газпромнефть - развитие", которой в нижестоящих судах не удалось обязать отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

В 2014 году эта компания ошибочно перечислила ПФР более 2,5 миллиона рублей страховых взносов с выплаченного работникам возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц - сотрудников компании. При этом запрет на возврат страховых выплат в подобных случаях прямо предусмотрен законом о страховых взносах в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС, который утратил силу с 1 января 2017 года, и с этой же даты установлен Налоговым кодексом.

КС по запросу заявителя проанализировал конституционность пятой части статьи 18, статей 20 и 21 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов…" в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса… в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование", части 22 статьи 26 федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации…", а также пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

"Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции нормы, блокирующие возврат плательщикам излишне уплаченных страховых взносов... Оспариваемые нормы чрезмерно ограничивают право добросовестного страхователя на возврат ошибочно уплаченных сумм", - говорится в материалах суда.

По оценке КС, если не учитывать, в частности, наступил ли уже период выплат конкретному работнику, и приведёт ли изменение данных о средствах, ранее учтенных на его лицевом счёте, к снижению пенсионного обеспечения, то это ограничение "влечёт нарушение конституционных принципов защиты права частной собственности".

КС обязал федерального законодателя внести необходимые изменения в правовое регулирование. Пока этого не произойдёт, "следует исходить из недопустимости ограничения такого возврата лишь в силу самого факта учёта сведений на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц", указал КС РФ.