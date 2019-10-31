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РИА Новости

Глава офиса Зеленского заявил, что олигархи не могут шантажировать власть

12:15 31.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что никто из команды главы государства Владимира Зеленского не брал взяток и отметил, что у олигархов нет возможности шантажировать новую власть.
"За все время моего присутствия, моей команды в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в чьих-то интересах. И просить им у нас нечего. У нас достаточно голосов в Верховной раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он отметил, что у него нет тем для коммуникации с олигархами.
Также Богдан напомнил, что президент и руководство офиса встречались с крупными бизнесменами, о чем сообщали публично. Он отметил, что офис президента будет просить олигархов "в случае малейшего примирения вкладывать деньги в Донбасс".
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
10:44РИА Новости
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Он признал, что боится, что олигархи могут вернуть себе влияние на политику, но пока не понимает, как они это смогут сделать, поскольку "ни одна политическая партия, в том числе и "Слуга народа", не имеет никакого влияния на кабинет министров".
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что офис президента Украины заподозрил 11 депутатов из фракции Верховной рады "Слуга народа" в получении взятки в размере по 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".
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Андрей БогданВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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