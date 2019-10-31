Глава офиса Зеленского заявил, что олигархи не могут шантажировать власть

КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что никто из команды главы государства Владимира Зеленского не брал взяток и отметил, что у олигархов нет возможности шантажировать новую власть.

"За все время моего присутствия, моей команды в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в чьих-то интересах. И просить им у нас нечего. У нас достаточно голосов в Верховной раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда" , опубликованном в четверг.

Он отметил, что у него нет тем для коммуникации с олигархами.

Также Богдан напомнил, что президент и руководство офиса встречались с крупными бизнесменами, о чем сообщали публично. Он отметил, что офис президента будет просить олигархов "в случае малейшего примирения вкладывать деньги в Донбасс".

Он признал, что боится, что олигархи могут вернуть себе влияние на политику, но пока не понимает, как они это смогут сделать, поскольку "ни одна политическая партия, в том числе и "Слуга народа", не имеет никакого влияния на кабинет министров".