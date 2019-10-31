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РИА Новости

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

12:08 31.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в четверг в районе южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в четверг в 19.24 (11.24 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43,9 градуса северной широты и 147,2 восточной долготы – в 109 километрах восточнее райцентра Южно-Курильска на остров Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 69 километров", - сказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на Шикотане.
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Южно-КурильскЮжно-СахалинскПроисшествия
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