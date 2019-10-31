У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в четверг в 19.24 (11.24 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43,9 градуса северной широты и 147,2 восточной долготы – в 109 километрах восточнее райцентра Южно-Курильска на остров Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 69 километров", - сказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.