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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Ханчжоу и Москву связал грузовой авиарейс

11:36 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Между Ханчжоу, административным центром провинции Чжэцзян на востоке Китая, и городом Москвав среду было запущено прямое грузовое авиасообщение в целях ускоренного развития электронной коммерции.
Самолет вылетел из Международного аэропорта Сяошань в три часа ночи по пекинскому времени, время в пути до Москвы составляет 12 часов. Авиаперевозчиком выступила компания Cainiao Network, которая принадлежит китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba.
Рейс будет выполняться ежедневно, однако, в день грандиозных китайских распродаж 11 ноября, известного еще как "день холостяка", в Москву отправятся два борта, сообщили в компании.
Таким образом, российские потребители, которые покупают китайские товары на глобальной онлайн-платформе Alibaba, смогут воспользоваться удобством, привнесенным запуском воздушного сообщения. Время доставки их посылок сократится от 50 до 10 дней.
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В период ежегодных распродаж компания Cainiao Network запустит более ста чартерных рейсов для доставки посылок в города Европы и Юго-Восточной Азии, в том числе в Москву, Льеж, Ригу и Куала-Лумпур, сообщил гендиректор Cainiao International ЧжаоЦзянь.
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваХанчжоу
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