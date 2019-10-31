Ханчжоу и Москву связал грузовой авиарейс

МОСКВА, 31 окт - . Между Ханчжоу, административным центром провинции Чжэцзян на востоке Китая, и городом Москвав среду было запущено прямое грузовое авиасообщение в целях ускоренного развития электронной коммерции. " Проект "Россия-Китай: главное . Между Ханчжоу, административным центром провинции Чжэцзян на востоке Китая, и городом Москвав среду было запущено прямое грузовое авиасообщение в целях ускоренного развития электронной коммерции.

Самолет вылетел из Международного аэропорта Сяошань в три часа ночи по пекинскому времени, время в пути до Москвы составляет 12 часов. Авиаперевозчиком выступила компания Cainiao Network, которая принадлежит китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba.

Рейс будет выполняться ежедневно, однако, в день грандиозных китайских распродаж 11 ноября, известного еще как "день холостяка", в Москву отправятся два борта, сообщили в компании.

Таким образом, российские потребители, которые покупают китайские товары на глобальной онлайн-платформе Alibaba, смогут воспользоваться удобством, привнесенным запуском воздушного сообщения. Время доставки их посылок сократится от 50 до 10 дней.