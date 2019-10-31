Победители конкурса инноваций посетят международную выставку в Чэнду

В Москве в среду состоялся финал международного конкурса инноваций и предпринимательства, организационного управлением по делам науки и техник города Чэнду (провинция Сычуань).

В финал вошли восемь команд России. Финальная программа конкурса включала 7-минутную презентацию проекта, 3 минуты – ответы на вопросы жюри. По итогам финала, три призовых места заняли три проекта виртуальной реальности, 3D-печати и распознавания движений, их создателей пригласят принять участие в международной выставке инноваций и бизнеса, которая пройдёт в Чэнду на следующий год.