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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Победители конкурса инноваций посетят международную выставку в Чэнду

11:32 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве прошел Финал конкурса инноваций и предпринимательства, организованный городом Чэнду. Победителей пригласят принять участие в международной выставке инноваций и бизнеса в Китае в следующем году.
В Москве в среду состоялся финал международного конкурса инноваций и предпринимательства, организационного управлением по делам науки и техник города Чэнду (провинция Сычуань).
В финал вошли восемь команд России. Финальная программа конкурса включала 7-минутную презентацию проекта, 3 минуты – ответы на вопросы жюри. По итогам финала, три призовых места заняли три проекта виртуальной реальности, 3D-печати и распознавания движений, их создателей пригласят принять участие в международной выставке инноваций и бизнеса, которая пройдёт в Чэнду на следующий год.
Финалисты высоко оценили участие в конкурсе и возможность дальнейшего сотрудничества с китайскими партнёрами.
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