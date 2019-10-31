Источник: в Ленинградской области сотрудника УГИБДД задержали за взятку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника второго отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Задержали сотрудника УГИБДД в рамках уголовного дела о получении взятки ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержан замначальника второго отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не рассказав подробности.