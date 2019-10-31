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РИА Новости

Источник: в Ленинградской области сотрудника УГИБДД задержали за взятку

11:12 31.10.2019 (обновлено: 11:25 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника второго отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Задержали сотрудника УГИБДД в рамках уголовного дела о получении взятки ", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что задержан замначальника второго отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не рассказав подробности.
По словам источника, этим делом занимаются сотрудники управления СК РФ по Ленинградской области. В настоящее время РИА Новости не располагает комментарием пресс-службы регионального управления СК.
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