Источник: в Ленинградской области сотрудника УГИБДД задержали за взятку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника второго отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о получении взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Задержали сотрудника УГИБДД в рамках уголовного дела о получении взятки ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержан замначальника второго отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не рассказав подробности.
По словам источника, этим делом занимаются сотрудники управления СК РФ по Ленинградской области. В настоящее время РИА Новости не располагает комментарием пресс-службы регионального управления СК.