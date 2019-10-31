Цифровые знания нужно формировать со школьной скамьи, заявил Медведев

"Для того чтобы Россия вошла в пятёрку мировых лидеров в сфере технологического развития, была принята программа "Цифровая экономика". Создание "умного государства" невозможно без высококвалифицированных кадров. И начинать их подготовку нужно со школьной скамьи, уже с первых классов формируя у детей цифровые знания", - говорится в телеграмме.