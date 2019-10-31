Цифровые знания нужно формировать со школьной скамьи, заявил Медведев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам конференции "Урок цифры для учителей" заявил, что для подготовки квалифицированных специалистов нужно с первых классов формировать у детей цифровые знания, телеграмма размещена на сайте кабмина.
Конференция "Урок цифры для учителей" проходит в четверг в Москве, она откроет мероприятие проекта образовательного проекта "Урок Цифры" в 2019-2020 учебном году.
Премьер подчеркнул, что в современную эпоху стремительно развиваются высокие технологии, меняя мир и выводя на новый уровень эффективности экономику, социальную сферу и государственное управление.
"Для того чтобы Россия вошла в пятёрку мировых лидеров в сфере технологического развития, была принята программа "Цифровая экономика". Создание "умного государства" невозможно без высококвалифицированных кадров. И начинать их подготовку нужно со школьной скамьи, уже с первых классов формируя у детей цифровые знания", - говорится в телеграмме.
По мнению Медведева, конференция дает отличную возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и поучаствовать в мастер-классах известных технологических компаний. Кроме того, в рамках мероприятия наградят лучших учителей информатики и региональных команд.
В завершение глава правительства выразил уверенность в том, что конференция будет полезной для учителей и учеников.
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