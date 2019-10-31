На "Мосфильме" с 21 декабря стартует новогоднее представление "На Елку!"

МОСКВА, 31 окт - Организатор проекта ООО "Нобилис". В рамках празднования 125-летия мирового кинематографа с 21 декабря по 7 января на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление "На Елку!".

Главная киностудия страны готовится встретить 125-й день рождения важнейшего из искусств. Юбилейная дата грядет в январе, но праздновать столь значимое событие начнут уже в декабре, когда двери самого большого в Европе кинопавильона №1 распахнутся для юных москвичей их родителей. Именно там, где обычно снимают кино и масштабные телепроекты, состоится премьера восьмого сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме".

Организаторы мероприятия утверждают, что в юбилейный год готовят сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей новый жанр – мультимедийный музыкальный театр. В центре захватывающего сюжета постановки окажется главный зимний волшебник и легендарные братья Люмьер – изобретатели кинематографа. В процессе подготовки к празднику им предстоит столкнуться с рядом испытаний, справиться с которыми возможно только с помощью зрителей. Спектакль будет насыщен спецэффектами - лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами. Вишенкой на торте станет показ первого в истории кинофильма "Прибытие поезда", органично вплетенный в сюжетный ход сценического действа.

Приготовления к празднику идут полным ходом – шьются роскошные костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят репетиции. В кинопавильоне №1, где снимали "Весну", "Войну и мир", шоу "Ледниковый период" м многое другое, на две недели построят настоящую территорию сказки, где расположится комфортный зрительный зал, Рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, кинобуфетом, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой. Кроме того в декоре пространства будет использовано более 200 000 светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера Мосфильма станет еще более манящей и загадочной.

Традиционно проект "Киноелка на Мосфильме" проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!". Звездную компанию Оксане Федоровой составит актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины". У артиста в представлении яркая комедийная роль, которую он исполнил уже в сентябре, а далее за дело взялись специалисты по компьютерной графике, задача которых – представить героя не менее эффектно, чем в настоящих блокбастерах.

Помимо самого спектакля, насыщенного кино-цитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", включая 3 (три) оригинала статуэток "Оскар", экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о волшебном мире кино.

Место встречи: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Даты проведения: 21 декабря 2019 г. – 7 января 2020 г.

Дополнительная информация:

Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российского кино и индустрии развлечений, в наградном списке которых два "Золотых орла", две "Ники" - престижные премии в области кино, шесть международных премий IDLA – за вклад в мировую лазерную анимацию и диплом "Лучший продюсер мероприятий для детей и юношества" от Союза Театральных Деятелей России. А в фильмографии –“Любовь и голуби”, “Формула любви”, “Конец прекрасной эпохи”, “Повелитель луж“, “Каменская” и т.д.

Исполнительный продюсер проекта Валерия Стоян - +79037942051