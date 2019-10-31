Путин отметил активную гражданскую позицию участников форума "Сообщество"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей, организаторов и участников на открытии итогового форума "Сообщество", отметив их активную гражданскую позицию и вклад в решение экономических и социальных проблем, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Итоговый форум "Сообщество" проходит в Москве с 31 октября по 1 ноября под девизом "Российское гражданское общество: от контроля к участию". Приветствие президента зачитал глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев,

В своем приветствии глава государства отметил, что в преддверии Дня народного единства форум собирает в Москве представителей добровольческого движения, НКО, экспертных и предпринимательских кругов, молодёжных объединений, людей, стремящихся содействовать развитию родных городов и посёлков, повышению качества жизни земляков.

"Вы вносите свою лепту в решение важных, значимых проблем в сфере образования и просветительства, здравоохранения и экологии, культуры и туризма, благотворительности, подаёте достойный пример активной гражданской позиции, искренней любви к своей стране. Такой созидательный, приносящий огромную пользу труд заслуживает глубокого признания и поддержки", - говорится в приветствии.