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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

10:44 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали девять грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Общий вес груза - 132,3 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассМеждународный комитет Красного КрестаУкраинаВ мире
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