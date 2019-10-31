Трутнев попросил прокуратуру разобраться с недостроенной дамбой в ЕАО

ХАБАРОВСК, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам посещения Еврейской автономной области, пострадавшей от паводка, попросил Минприроды и прокуратуру разобраться, почему в течение 6 лет не построили дамбу в селе Ленинское.

Трутнев в четверг находится с рабочей поездкой в Еврейской автономной области, где он проводил совещания по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе и по подготовке к отопительному сезону. Еврейская автономная область пережила сильные наводнения в 2013 и 2019 годах. Поручение по строительству дамбы давалось еще после 2013 года.

"Прошло с 2013 года шесть лет, а территория не защищена. Поэтому мы снова столкнулись с подтоплением - 82 дома оказались в зоне подтопления в селе Ленинском. Эти дома могли в ней не оказаться. Я прошу обязательно разобраться с этим Министерство природных ресурсов и, я думаю, что прокуратуре нужно посмотреть этот вопрос", - сказал Трутнев на совещании.

По его словам, еще в 2013 году Министерством природных ресурсов РФ принято решение о выделении средств для проектирования изыскательских работ по строительству противопаводковых сооружений. Но проектные работы не закончены, дамба не построена.

"Вместе с тем, проходили конкурсы на проектные работы, потом договора расторгались, торги проводились снова, деньги терялись, были судебные процессы. Но по результатам на сегодняшний день, несмотря на то, что деньги из федерального бюджета выделены, у нас нет даже проектов достройки дамбы", - сказал вице-премьер.