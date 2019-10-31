Силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 31 раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории республики выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 15 населенных пунктов ДНР.