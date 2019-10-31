Россиянам посоветовали избегать людных мест в Гонконге из-за протестов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на фоне информации о новых запланированных протестных акциях в этом специальном административном районе КНР.

Как сообщило генконсульство РФ, по информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 31 октября (четверг) в районе Causeway Bay - Central, Prince Edward, Tuen Mun, 1 ноября (пятница) – в районе Central, Tin Shui Wai, 2 ноября (суббота) в районе Causeway Bay - Central.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - отмечается в сообщении генконсульства в Facebook

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.