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РИА Новости
Туризм

Россиянам посоветовали избегать людных мест в Гонконге из-за протестов

09:29 31.10.2019
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© REUTERS / Ammar AwadПолицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
Полицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
© REUTERS / Ammar Awad
Полицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на фоне информации о новых запланированных протестных акциях в этом специальном административном районе КНР.
Как сообщило генконсульство РФ, по информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 31 октября (четверг) в районе Causeway Bay - Central, Prince Edward, Tuen Mun, 1 ноября (пятница) – в районе Central, Tin Shui Wai, 2 ноября (суббота) в районе Causeway Bay - Central.
Полицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
27 октября, 15:03РИА Новости
В Гонконге полиция применила водомет для разгона протестующих, сообщили СМИ
"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - отмечается в сообщении генконсульства в Facebook.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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ТуризмПротесты в ГонконгеГонконгРоссия
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