Колумбия усилит войска в регионе, где напали на индейский патруль

МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил в среду, что направит дополнительно 2,5 тысячи солдат в департамент Каука, где накануне члены повстанческой группировки расстреляли индейский патруль и губернатора.

"В ближайшие 40 дней в департаменте (Каука) будет размещена 4-я бригада сил быстрого реагирования, в составе которой прибудут дополнительно 2500 солдат для выполнения трёх задач - контролировать территорию, перекрыть пути сообщения наркоторговцев и ликвидировать их организации", - заявил Дуке после совещания совета безопасности страны, запись выступления в Кауке опубликована на странице политика в Twitter

#SantanderDeQuilichao En 40 días debe estar en operación la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra 4, que reforzará pie de Fuerza en el departamento de Cauca, con 2.500 hombres. Su misión: mayor control territorial, cerrar rutas del narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales pic.twitter.com/HoqJw3qf7C — Iván Duque (@IvanDuque) October 30, 2019

По словам президента, ответственными за нападения на индейцев являются группировки, связанные с наркотрафиком, а также местные жители, которые хотят сохранить наркобизнес.

Нападения бандитов на индейские патрули, а также убийства индейских губернаторов и активистов являются одной из резонансных внутренних тем в стране, где проживают 102 индейских народа общей численностью 35 тысяч человек.