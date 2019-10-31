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РИА Новости

Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара

08:33 31.10.2019 (обновлено: 08:40 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 31 человека из-за возгорания в реконструируемом здании на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
По данным МЧС, возгорание на площади 20 "квадратов" произошло утром в четверг в здании на Ботанической улице.
"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к спасению людей и тушению пожара. Был спасен 31 человек", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, спасатели потушили пожар в 7.41, сведений о пострадавших не поступало.
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