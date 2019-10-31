Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 31 человека из-за возгорания в реконструируемом здании на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным МЧС, возгорание на площади 20 "квадратов" произошло утром в четверг в здании на Ботанической улице.

"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к спасению людей и тушению пожара. Был спасен 31 человек", - говорится в сообщении.