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РИА Новости

В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке

05:22 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы"
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вылов преимущественно самок белух и косаток в одних и тех же местах может привести к подрыву популяции морских млекопитающих на Дальнем Востоке, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".
Проблема экспорта белух и косаток из России привлекла внимание из-за ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье. В Greenpeace в 2018 году заявили, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, а за пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. В итоге млекопитающих решили выпустить на свободу, а глава Минприроды заявил, что ведомство не намерено разрешать вылов белух и косаток в России в 2020 году.
Авторы доклада отмечают, что объемы допустимого улова косаток утверждаются без объективной информации об их численности и популяционной структуре на Дальнем Востоке России. По их данным, с 2011 года отлов ведется преимущественно в зоне прибрежных мелководий западной части Охотского моря.
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"Основная угроза, связанная с отловом косаток для последующего оборота, состоит в потенциальном подрыве численности отдельных популяций", - говорится в докладе.
Добавляется, что объемы допустимого улова для белух устанавливают без учета актуальных данных по отдельным демографически и сезонно изолированным репродуктивным стадам. С 1986 по 2017 годы, по информации авторов доклада, белух ловили в одной бухте площадью 15 квадратных километров. Кроме того, рыболовы изымали в основном самок репродуктивного возраста.
"Объем фактического изъятия белух (90 особей в 2018 году) превышает потенциально допустимый объем изъятия, который составляет 42 особи в год", - говорится в докладе.
В нем также приводятся мнения экспертов, что обеспокоенность вызывает не только объем изъятия белух, но и их высокая смертность при отлове, транспортировке и передержке.
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