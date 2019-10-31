МЧС отправило в Донбасс колонну с гумпомощью для детей

Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке. Архивное фото

Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Автомобильная колонна МЧС России покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 550 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 24 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.