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РИА Новости

МЧС отправило в Донбасс колонну с гумпомощью для детей

04:26 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Автомобильная колонна МЧС России покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 550 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 24 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых медикаменты и детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 88 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.
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