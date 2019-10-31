В Бурятии ликвидировали открытое горение в административном здании

Пожар в двухэтажном административном здании в Бурятии

© Фото : Пресс-служба МЧС РФ Пожар в двухэтажном административном здании в Бурятии

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном административном здании в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что двухэтажное административное здание загорелось в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Сообщалось, что площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров.