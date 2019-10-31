В Бурятии ликвидировали открытое горение в административном здании

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в двухэтажном административном здании в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что двухэтажное административное здание загорелось в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Сообщалось, что площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров.
Собеседник агентства отметил, что пожар локализовали в 02.28. "Уточнение по площади: ликвидация открытого горения на площади 1050 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.