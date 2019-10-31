После смерти младенца при перелете в Хабаровск возбудили уголовное дело

Трехмесячный ребенок скончался во время перелета 9 октября из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. По факту произошедшего министерством здравоохранения Камчатского края организована служебная проверка.

По данным местных СМИ, младенцу был поставлен диагноз – тетрада Фалло (врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов). При этом, по утверждению матери, при транспортировке ребенка отсутствовало приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, а в полете у сопровождающего малыша медика закончились необходимые лекарства и кислород в портативном аппарате искусственной вентиляции легких. Младенец умер за 20 минут до посадки самолета в Хабаровске. При этом в минздраве Камчатки ранее заявляли, что медикаментов и кислорода на борту самолета было достаточно.