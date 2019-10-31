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РИА Новости

После смерти младенца при перелете в Хабаровск возбудили уголовное дело

01:18 31.10.2019 (обновлено: 04:25 31.10.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в самолете во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, сообщает следственное управление СК по Камчатскому краю.
Трехмесячный ребенок скончался во время перелета 9 октября из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. По факту произошедшего министерством здравоохранения Камчатского края организована служебная проверка.
По данным местных СМИ, младенцу был поставлен диагноз – тетрада Фалло (врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов). При этом, по утверждению матери, при транспортировке ребенка отсутствовало приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, а в полете у сопровождающего малыша медика закончились необходимые лекарства и кислород в портативном аппарате искусственной вентиляции легких. Младенец умер за 20 минут до посадки самолета в Хабаровске. При этом в минздраве Камчатки ранее заявляли, что медикаментов и кислорода на борту самолета было достаточно.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СК.
В рамках расследования изъята имеющая значение для расследования медицинская документация, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
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Следственный комитет РФХабаровскПроисшествия
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