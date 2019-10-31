Экс-премьер Ливана призвал своих сторонников не устраивать массовые митинги

БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Подавший во вторник в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири призвал своих сторонников и граждан, поддерживающих его партию "Мустакбаль", не организовывать массовые митинги на городских улицах и взаимодействовать с армией и полицией.

Ранее ливанские СМИ сообщили о массовом скоплении сторонников Харири в разных районах Бейрута.

"Благодарю всех за выраженные чувства солидарности и в очередной раз обращаюсь к сторонникам "Мустакбаль" с просьбой воздержаться от демонстраций и взаимодействовать с армией и силами безопасности. Ради сохранения спокойствия и во избежание провокаций - это наша общая задача сейчас",- написал Харири на своей странице в Twitter.

После официального объявления о роспуске ливанского правительства массовые антиправительственные демонстрации прекратились. Активисты деблокировали дороги в стране и расчистили баррикады на центральных площадях в Бейруте. Большая часть учебных заведений объявила о нормализации своей работы начиная с четверга. Банки готовы возобновить свою работу в пятницу.

Однако ближе к вечеру, согласно сообщениям местных телеканалов, демонстранты вновь вышли на улицы в ряде городов Ливана. Активисты заново блокировали дорогу, ведущую к КПП Маснаа на ливано-сирийской границе, баррикады вновь возвели на въезде в город Триполи на севере страны, на одной из площадей Сайды на юге Ливана и на мосту "Ринг" в центре Бейрута. К местам скопления граждан стянуты силы внутренних войск и армии.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. 17 октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.