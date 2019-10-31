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РИА Новости

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных из приюта

12:38 31.10.2019
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© Фото : Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"Выставка-пристройство кошек и собак из приютов "Юна-фест"
Выставка-пристройство кошек и собак из приютов Юна-фест
© Фото : Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ТРЦ "Бутово Молл" 3 ноября пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов, которую проведет Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна".
"Вас будут жать более 100 чудесных кошек и собак, которые мечтают о настоящей семье. А если та самая встреча c питомцем случится, вы сможете уехать с "Юна-Феста" домой уже вместе. Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов нашего зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного", - говорится в пресс-релизе Центра реабилитации.
Все животные здоровы, привиты, чипированы и отдаются в добрые руки бесплатно. В программе фестиваля - творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона, розыгрыши призов и фуд-корт. Также на выставке можно будет задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ветеринара.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства и игрушки.
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бездомные животныеМосква
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