В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных из приюта

"Вас будут жать более 100 чудесных кошек и собак, которые мечтают о настоящей семье. А если та самая встреча c питомцем случится, вы сможете уехать с "Юна-Феста" домой уже вместе. Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов нашего зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного", - говорится в пресс-релизе Центра реабилитации.