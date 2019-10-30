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РИА Новости
Тверская область

Руденя дал поручение главам районов Верхневолжья

21:36 30.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 окт – РИА Новости. Главам муниципальных образований Тверской области, где в ночь на понедельник обрушившийся ураган нарушил электроснабжение, поручено проинформировать население о ходе восстановительных работ.
Соответствующее распоряжение дал губернатор области Игорь Руденя, который вечером в среду провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.
В заседании приняли помимо профильных структур и ведомств в режиме видеоконференции приняли участие главы районов.
"Главам муниципальных образований необходимо довести информацию до населения о ходе восстановительных работ. С помощью старост, руководителей населённых пунктов, сельских поселений провести поквартирный обход всех потребителей, которые сейчас находятся в зоне отключения. Это важно для того, чтобы внести ясность и, прежде всего, снять тревогу у нашего населения. О проделанной работе доложить сегодня же", - заявил Руденя.
В Тверскую область для контроля за ситуацией прибыло руководство "Россети Центр".
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По словам генерального директора "Россети Центр" Игоря Маковского, организован выездной штаб для организации деятельности на месте, завершен полный осмотр всех линий, определены характеры технологических нарушений, дополнительно привлечены силы и средства из других субъектов Российской Федерации.
Работы в населенных пунктах Тверской области, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. К ним привлечены 218 бригад – порядка 1000 человек и 283 единицы техники. Все социально значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников электроснабжения.
Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

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