Руденя дал поручение главам районов Верхневолжья

ТВЕРЬ, 30 окт – РИА Новости. Главам муниципальных образований Тверской области, где в ночь на понедельник обрушившийся ураган нарушил электроснабжение, поручено проинформировать население о ходе восстановительных работ.

Соответствующее распоряжение дал губернатор области Игорь Руденя, который вечером в среду провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.

В заседании приняли помимо профильных структур и ведомств в режиме видеоконференции приняли участие главы районов.

"Главам муниципальных образований необходимо довести информацию до населения о ходе восстановительных работ. С помощью старост, руководителей населённых пунктов, сельских поселений провести поквартирный обход всех потребителей, которые сейчас находятся в зоне отключения. Это важно для того, чтобы внести ясность и, прежде всего, снять тревогу у нашего населения. О проделанной работе доложить сегодня же", - заявил Руденя.

В Тверскую область для контроля за ситуацией прибыло руководство "Россети Центр".

По словам генерального директора "Россети Центр" Игоря Маковского, организован выездной штаб для организации деятельности на месте, завершен полный осмотр всех линий, определены характеры технологических нарушений, дополнительно привлечены силы и средства из других субъектов Российской Федерации.

Работы в населенных пунктах Тверской области, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. К ним привлечены 218 бригад – порядка 1000 человек и 283 единицы техники. Все социально значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников электроснабжения.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.