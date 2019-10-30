Суд арестовал участника незаконной акции в Москве, ударившего полицейского

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованной акции 27 июля в Москве Павла Новикова, которого обвиняют в нанесении двух ударов бутылкой по голове и руке полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Новикову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 декабря", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Новикова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщил следователь во время процесса, Новиков в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве нанес полицейскому-кинологу два удара бутылкой с жидкостью по голове и руке. Действия 32-летнего задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Новиков заявил, что с подписанным ранее не согласен и вину не признает. В то же время в ходе оглашения ходатайства об избрании меры пресечения следователь заявил, что Новиков вину признал.

Защита обвиняемого просила суд отклонить ходатайство следствия или ограничиться более мягкой мерой пресечения, тогда как следователь и прокурор настаивали на помещении задержанного в следственный изолятор.

Уроженец Москвы Новиков в суде пояснил, что не трудоустроен официально, недавно получил среднее специальное образование по направлению ортопедическая стоматология, неофициально подрабатывал в зуботехнической лаборатории, проживает в Москве вместе с пожилыми родителями.