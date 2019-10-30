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РИА Новости

Суд арестовал участника незаконной акции в Москве, ударившего полицейского

21:29 30.10.2019 (обновлено: 21:52 30.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в Москве 27 июля 2019 года
Несанкционированная акция в Москве 27 июля 2019 года
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника несогласованной акции 27 июля в Москве Павла Новикова, которого обвиняют в нанесении двух ударов бутылкой по голове и руке полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Новикову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 декабря", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Новикова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как сообщил следователь во время процесса, Новиков в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве нанес полицейскому-кинологу два удара бутылкой с жидкостью по голове и руке. Действия 32-летнего задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.
Айдар Губайдулин
Вчера, 10:51РИА Новости
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Новиков заявил, что с подписанным ранее не согласен и вину не признает. В то же время в ходе оглашения ходатайства об избрании меры пресечения следователь заявил, что Новиков вину признал.
Защита обвиняемого просила суд отклонить ходатайство следствия или ограничиться более мягкой мерой пресечения, тогда как следователь и прокурор настаивали на помещении задержанного в следственный изолятор.
Уроженец Москвы Новиков в суде пояснил, что не трудоустроен официально, недавно получил среднее специальное образование по направлению ортопедическая стоматология, неофициально подрабатывал в зуботехнической лаборатории, проживает в Москве вместе с пожилыми родителями.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
9 октября, 11:30РИА Новости
Участник несогласованной акции Подкопаев отказался от признания вины
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Следственный комитет РФБасманный суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Мы что, в США живем? У них море преимуществ перед нами, в том числе и в сфере экономики, социального обеспечения, исполнения законов. А у нас? Что не чиновник - то взяточник (возможно).
30 октября, 22:36
ПСПетр Симонов
26013121
О да! Переловите всех уже, можете сразу, а то все эти аккуратности, как то не наглядно!:))) Хотя так, периодически такая новость согревает душу:)
30 октября, 21:45
Александр Русский
22200112
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