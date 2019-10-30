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РИА Новости

США пока не следует заявлять о продлении договора СНВ-3, считает Салливан

18:26 30.10.2019
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. США пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров, заявил в среду первый замгоссекретаря США Джон Салливан.
"Думаю, что позиция США должна быть в том, чтобы не объявлять о продлении ДСНВ-3 сегодня. Он истекает в феврале 2021 года. Но надо безотлагательно вести обсуждение с Россией не только условий продления, но и других видов вооружений", - сказал он на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.
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Джон СалливанДоговор СНВ-3СШАВ мире
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