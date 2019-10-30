США пока не следует заявлять о продлении договора СНВ-3, считает Салливан

"Думаю, что позиция США должна быть в том, чтобы не объявлять о продлении ДСНВ-3 сегодня. Он истекает в феврале 2021 года. Но надо безотлагательно вести обсуждение с Россией не только условий продления, но и других видов вооружений", - сказал он на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.