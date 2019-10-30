Работы по рекультивации полигона "Кучино" будут завершены в 2019 году

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. До конца текущего года в Балашихе будут завершены основные работы по рекультивации полигона "Кучино", сообщил начальник управления охраны окружающей среды минэкологии Московской области Алексей Филатов в беседе с телеканалом До конца текущего года в Балашихе будут завершены основные работы по рекультивации полигона "Кучино", сообщил начальник управления охраны окружающей среды минэкологии Московской области Алексей Филатов в беседе с телеканалом "360"

Уже в течение двух лет на полигоне "Кучино" утилизируют фильтрат, используют три системы очистки методом обратного осмоса. Сейчас практически 60% полигона уже закрыто пленкой.

"Эта пленка изолирует отходы от окружающей среды и препятствует попаданию дождя и осадков в тело полигона, чтобы не образовывался фильтрат – грязная вода, которая вытекает из отходов", – рассказал начальник управления охраны окружающей среды минэкологии Московской области Алексей Филатов.

Осмос – это специальная технология, с помощью которой грязная вода с полигона превращается в чистую. Изначально вода была коричневая и ядовитая. Она проходила сквозь толщу отходов и попадала в подземный резервуар-накопитель, а в дальнейшем – уже на очистные сооружения. Уже очищенная вода хранится в специальном резервуаре.