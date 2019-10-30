В Москве выступит шведский виолончелист и контрабасист Ларс Даниэльссон

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Москве 30 и 31 октября выступит шведский виолончелист и контрабасист Ларс Даниэльссон вместе с французским пианистом Грегори Прива и турецким барабанщиком Робертом Мехметом Айкисом.

Прозвучат лучшие композиции из трех альбомов проекта Liberetto, которым Даниэльссон занимается с 2012 года.

Слово "Либеретто" джазмен придумал сам, добавив к известному "либретто" лишнюю букву "е". В названии скрыто латинское прилагательное "liber" (свободный), которое означает импровизацию.

C Прива он работал над записью третьей части (Liberetto III). "Грегори — невероятно одаренный рассказчик на пианино, с множеством граней чувствительности, плюс он привносит креольский элемент в нашу музыку. Мы в восторге от этого парня", — цитирует Даниэльссона пресс-служба клуба "Эссе".