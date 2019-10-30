В ДНР заявление Киева о перемирии перед отводом сил назвали оговоркой

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров назвал "очередной оговоркой" заявление Киева о том, что перед отводом сил в районе населенного пункта Петровское нужно соблюдать перемирие в течение семи дней.

Он пояснил, что в ходе встречи в Минске представитель Киева в подгруппе по безопасности Богдан Бондарь, спутав данные по двум участкам разведения, сделал заявление, что для начала отвода сил в районе населенного пункта Петровское якобы нужно соблюдать семидневный режим тишины.

"В этой связи заявляем, что озвученное господином Бондарем требование семидневной тишины - это не согласованная всеми участниками договоренность, очередная оговорка украинской стороны в попытке выдать желаемое за действительное", - заявил журналистам Никоноров.

По его словам, требование семидневного прекращения огня не является необходимым и не было согласовано на переговорах в Минске.

"Таким образом, зацикленность украинской стороны на этом условии не что иное, как попытка максимально отсрочить устранение собственных нарушений на участке разведения Петровское-Богдановка", - добавил Никоноров.

Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.