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РИА Новости

В ДНР заявление Киева о перемирии перед отводом сил назвали оговоркой

15:06 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров назвал "очередной оговоркой" заявление Киева о том, что перед отводом сил в районе населенного пункта Петровское нужно соблюдать перемирие в течение семи дней.
Он пояснил, что в ходе встречи в Минске представитель Киева в подгруппе по безопасности Богдан Бондарь, спутав данные по двум участкам разведения, сделал заявление, что для начала отвода сил в районе населенного пункта Петровское якобы нужно соблюдать семидневный режим тишины.
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"В этой связи заявляем, что озвученное господином Бондарем требование семидневной тишины - это не согласованная всеми участниками договоренность, очередная оговорка украинской стороны в попытке выдать желаемое за действительное", - заявил журналистам Никоноров.
По его словам, требование семидневного прекращения огня не является необходимым и не было согласовано на переговорах в Минске.
"Таким образом, зацикленность украинской стороны на этом условии не что иное, как попытка максимально отсрочить устранение собственных нарушений на участке разведения Петровское-Богдановка", - добавил Никоноров.
Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней.
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На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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