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РИА Новости
Чувашская республика

Исторический центр чувашского Ядрина благоустроят за 50 млн рублей

14:55 30.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕБОКСАРЫ, 30 окт – РИА Новости. На благоустройство исторического центра в городе Ядрин Чувашия получит 40 миллионов рублей из федерального бюджета, еще 10 миллионов рублей будут выделены из республиканского бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
Проект "Соединяя поколения" по благоустройству улицы Комсомольская в Ядрине стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до 10 тысяч человек. В конкурсе могут принять участие малые города с населением до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Работы по благоустройству завершатся до 31 декабря 2020 года. Согласно проектной документации эта территория должна полностью преобразиться: там будет проведена реконструкция инженерных сетей, будут обустроены широкие проезды и тротуары, появятся цветники, малые архитектурные формы, новые светильники, скамейки, оригинальные качели, велопарковки", - процитировали в пресс-службе главу Ядринского городского поселения Павла Бажайкина.

Собеседник агентства отметил, что в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории Ядринского городского поселения продолжается благоустройство дворовой площадки в микрорайоне "Березка", к которой примыкает шесть многоквартирных жилых домов. В следующем году там будет построена универсальная игровая площадка с раздевалкой, установят тренажеры и детский игровой комплекс и озеленят территорию.
Ядринский район и центр города Ядрина посетил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
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"Мы регулярно выезжаем в районы и города, чтобы на местах оценивать результаты проведенных работ в рамках программ. В ряде муниципалитетов работают эффективно. Есть и те, кому следует подтянуться. В трехлетнем бюджете республики мы предусмотрели средства на программы благоустройства. Призываю муниципалитеты еще успешнее работать, чтобы создавать еще более комфортные условия для жителей", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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