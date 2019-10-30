Дагестан планирует рост промпроизводства в среднем на 8,4% в год

МАХАЧКАЛА, 30 окт – РИА Новости. Правительство Дагестана прогнозирует рост промышленного производства в 2020-2024 годах в среднем на 8,4% в год, заявил врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов на заседании правительства республики во вторник.

"В 2020-2024 годах прогнозируется рост промышленного производства в среднем на 8,4% в год. Эта динамика развития учитывает намеченные к реализации инвестиционные проекты на территориях опережающего социально-экономического развития "Каспийск" и "Дагестанские огни", индустриальных и промышленных парках, развития крупных промышленных предприятий республики, увеличения объемов предполагаемого государственного оборонного заказа, планируемого ввода в эксплуатацию новых производств. Будет также продолжена реализация приоритетных инвестиционных проектов, направленных на освоение новых видов продукции на промышленных предприятиях республики", - заявил министр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства республики.

По словам Султанова, целевой вариант предусматривает более высокие темпы экономического роста, улучшение конкурентоспособности местных производителей товаров и предпринимателей, высокую инвестиционную активность и реализацию ряда крупных инвестиционных проектов. При этом для разработки параметров республиканского бюджета применяется более сдержанный, базовый вариант.

Комментируя доклад министра, глава правительства Артём Здунов указал на необходимость обратить внимание на такой инструмент как промышленная кооперация.

"Мы видим, что в целом промышленность растёт, но в ряде случаев количество заказов снижается, и мы их должны закрывать за счёт промышленной кооперации, муниципальных заказов. У нас сейчас очень большая республиканская инвестиционная программа, эту работу надо продолжить. Надо также обратить внимание на создание промышленного парка, где могло бы быть размещено производство на готовой инфраструктуре", - процитировала пресс-служба главу кабмина РД.