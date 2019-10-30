Педерсен не будет вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на открытии конституционного комитета Сирии в Женеве, заявил, что не будет вмешиваться в работу комитета, но готов помочь сопредседателям находить точки соприкосновения.

Первое заседание конституционного комитета Сирии началось в Женеве в среду днем.

"Не ждите от меня или моей команды указаний на то, что должно быть в вашей конституции. Будущая конституция принадлежит сирийскому народу, и только ему… Я готов поддержать вас и помочь разрешить разногласия, которые могут возникнуть. Я к вашему распоряжению для облегчения работы комитета и готов быть полезным в любом качестве", - сказал он.

Педерсен подчеркнул, что ООН будет готова способствовать работе конституционного комитета, а он сам будет поддерживать сопредседателей от правительства и оппозиции Сирии, которых призвал взаимодействовать и с делегацией от гражданского сообщества.