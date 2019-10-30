Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T14:43Z
https://ria.ru/20191030/1560396234.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155308/78/1553087827_0:59:1124:691_1036x0_80_0_0_1de274250134aedc008e7092c66d3557.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен не будет вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии

14:43 30.10.2019
127
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на открытии конституционного комитета Сирии в Женеве, заявил, что не будет вмешиваться в работу комитета, но готов помочь сопредседателям находить точки соприкосновения.
Первое заседание конституционного комитета Сирии началось в Женеве в среду днем.
"Не ждите от меня или моей команды указаний на то, что должно быть в вашей конституции. Будущая конституция принадлежит сирийскому народу, и только ему… Я готов поддержать вас и помочь разрешить разногласия, которые могут возникнуть. Я к вашему распоряжению для облегчения работы комитета и готов быть полезным в любом качестве", - сказал он.
Педерсен подчеркнул, что ООН будет готова способствовать работе конституционного комитета, а он сам будет поддерживать сопредседателей от правительства и оппозиции Сирии, которых призвал взаимодействовать и с делегацией от гражданского сообщества.
"Джентльмены, вы должны работать вместе, чтобы проводить консенсусную работу комитета и выполнять свои обязанности для его беспрепятственного функционирования", - добавил он.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
29 октября, 23:39Война в Сирии
Зариф назвал запуск Конституционного комитета САР началом сложного процесса
021000
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииЖенева (город)СирияООНВ мире
Рекомендуем
Дамаск
Дамаск предостерег от вмешательства в работу конституционного комитета
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен объявил о старте работы конституционного комитета Сирии
Дамаск
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Вид на улицы Женевы
В Женеве началось первое заседание конституционного комитета Сирии
Дамаск
В Дамаске заявили о готовности разработать новую конституцию
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
В ДНР заявление Киева о перемирии перед отводом сил назвали оговоркой
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
В одной из групп конституционного комитета Сирии рассказали о разногласиях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
Эрдоган заявил, что его визит в США под вопросом
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии
Дамаск
Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Информатор, который помог найти аль-Багдади, может получить вознаграждение
Вертолет Ми-8АМТШ
Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет
Виктор Медведчук
Медведчук возмущен отказом Рады расследовать события 2014 года в Одессе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может расширить зону безопасности на севере Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния