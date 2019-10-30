Двери открываются: Москва провела в метро первый в мире подземный идеатон

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Воскресным утром 27 октября на станции метрополитена "Деловой центр" можно было наблюдать углубленных в себя молодых людей явно "компьютерного" вида, которые группами и поодиночке направлялись вниз по эскалатору. Там, на глубине 30 метров, был организован очередной этап международной программы Urban.Tech Moscow 2019, целью которой является поиск цифровых решений для городской среды.

Соревнование молодых специалистов в сфере информационных технологий проводится под эгидой Правительства Москвы. Программа Urban.Tech Moscow охватывает весь жизненный цикл создания инновационных проектов: от формирования команд через решение IT-задач в формате хакатонов до вывода нового продукта на рынок по итогам участия в акселераторе.

Программа Urban.Tech Moscow включает в себя 15 идеатонов (мероприятий по командообразованию и генерации идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов), один из которых было решено провести в столь необычном, но знаковом месте: ведь московское метро сегодня является одним из лидеров в области цифровой трансформации. По данным организаторов, это первое в мире подобное мероприятие, которое состоялось на станции метро.

Главной целью уникального события стала встреча участников с постановщиками задач по пяти направлениям, которые подробно рассказали о своих ожиданиях и о возможностях внедрения решений в практическую работу и бизнес-процессы. Эксперты проводили консультации прямо в вагонах поездов. Кроме того, IT-специалистам была дана возможность сплотиться в команды для эффективного мозгового штурма и дальнейшей подачи коллективной заявки на участие в соревновании на премию Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации".

Всего в идеатоне, по данным пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР), приняло участие более 150 специалистов.

Задачи для участников были сформулированы при участии городских структур и крупного бизнеса.

Участники готовили концепции решений задач по пяти направлениям: "умный" город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы.

Москве нужны специалисты

© Фото : предоставлено пресс-службой ДПИР Выступление руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина © Фото : предоставлено пресс-службой ДПИР Выступление руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина

"Это первое в мире подобное мероприятие, которое проходит под землёй, на станции метро. Мы привыкли, что в метро звучит фраза: "осторожно, двери закрываются". У нас же двери открываются — открываются для больших возможностей, для IT-специалистов", - сказал, открывая мероприятие, руководитель ДПИР Алексей Фурсин.

Он отметил, что сегодня в Москве насчитывается порядка 600 тысяч IT-специалистов, однако потребность города значительно больше, и за них "идёт настоящая конкуренция". Сократить кадровую потребность и призвана программа Urban.Tech Moscow, участие в котором принимают в целом свыше двух тысяч специалистов со всей России, а также ещё из шести государств.

Фурсин сообщил, что десять команд-победителей, создавших лучшие программные продукты и сервисы, получат премию Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" в размере миллион рублей каждая. Кроме того, участники, предложившие 100 лучших решений по итогам хакатона, будут приглашены для участия в акселераторе, который позволит доработать их продукты до реального бизнеса и запустить его в Москве.

"Самое важное — не количество участников, а качество и глубина их погружения в поставленные перед ними задачи. Борьба за приз — не самое главное, важнее попасть в акселератор и дойти до создания реального бизнеса, который будет расти на рынке", — подчеркнул Фурсин.

© РИА Новости Постановщик задач консультирует разработчиков в вагоне метро © РИА Новости Постановщик задач консультирует разработчиков в вагоне метро

Хакатон без границ

Глава Департамента также рассказал о старте международного этапа программы. Так, 26 октября прошёл идеатон в Минске, а 27 октября - в Риге. Всего в рамках Urban.Tech Moscow 2019 предусмотрено шесть международных идеатонов для молодых специалистов и разработчиков: впереди мероприятия в Алма-Ате (2 ноября), Тель-Авиве (5 ноября), Праге (9 ноября) и Ереване (10 ноября).

© РИА Новости Участники идеатона ищут решение © РИА Новости Участники идеатона ищут решение

"Как потребитель, и как руководитель профильного столичного департамента, в последнее время всё чаще сталкиваюсь с тем, что найти специалиста на рынке становится тяжелее и тяжелее. Программа Urban.Tech Moscow направлена на поиск талантливых ребят, которые, объединившись в команды, смогут создать идеи новых цифровых продуктов для города и в дальнейшем преобразовать их в действующий бизнес. В настоящее время проходит отбор командных заявок на участие в соревновании на получение премии Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", победители которой получат денежные призы", - сказал Фурсин.

По его словам, IT-специалист не привязан к конкретной стране, он может локализовать свой стартап, где ему удобнее. "И мы хотим показать Москву специалистам из других регионов и стран не только как рынок для IT-решений, но и как город, где комфортно жить, работать и отдыхать. Для этого мы организуем роуд-шоу для международных команд, где покажем им город с разных сторон", - добавил глава ДИПП.

Цифровые бизнесы – стратегия развития Москвы

Основной мировой тренд сегодня - это появление и развитие все новых высокотехнологичных и цифровых бизнесов. И поэтому главной задачей программы Urban.Tech Moscow является не столько решение конкретных проблем города, сколько открытие новых областей, новых ниш, в которых могут зародиться ростки будущего прибыльного IT-бизнеса, считает Алексей Парабучев - генеральный директор Агентства инноваций Москвы, являющегося организатором программы.

"Данные – это новая нефть, новый золотовалютный запас, а вы – те люди, которые превращают руду в ценный металл. В новой экономике люди, способные предложить новые компьютерные идеи, новые технологические решения, становятся самым ценным активом, который принципиально важен для Москвы, и на который мы делаем стратегическую ставку", - сказал Парабучев, приветствуя участников идеатона.

Он сообщил, что авторы проектов, которые будут отобраны для участия в соревновании на получение премий Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", успешно пройдут защиту и получат высшую оценку комиссию, получат возможность доработать свои решения до готового вида, чтобы затем предложить их рынку. "Нам нужны хорошие стартапы, которые будут расти на рынке", - подчеркнул глава Агентства инноваций Москвы.

По мнению Парабучева, приоритетными направлениями поиска новых решений сегодня являются вопросы искусственного интеллекта и обработки больших данных. У города и бизнеса есть потребность в разработке технического инструментария анализа этих данных, позволяющего выдавать новые организационные и IT-решения для последующего их внедрения. Эти вопросы сквозной нитью проходят через все 10 задач.

В свою очередь, генеральный директор VEB Ventures (партнёра Urban.Tech Moscow) Олег Теплов отметил, что сегодняшние хакатоны – это первая ступень к большому успеху для многих команд: кто-то может стать лидером новой отрасли, а кого-то возьмут крупные серьезные корпорации.

"Мы, как институт развития, активно поддерживаем все инициативы Москвы, связанные с развитием новых технологий, новых информационных систем, вообще всего нового, что можно реализовывать как бизнес-идею. Инновации больше не делаются поодиночке. Если раньше можно было запереться в гараже и создать новый "Гугл", то сейчас мир настолько быстрый, что только комьюнити способны обеспечить технологические перевороты", - сказал Теплов.

Совместно с мэрией Москвы VEB Ventures намерена помочь разработчикам пройти путь от идеи до продукта и вывести его не только на российский, но и на международный рынок.

"Сегодняшний мир очень активен, и тренды, которые мы видим здесь, задаются не только в Москве. Но в чем мы впереди планеты всей – это цепкий ум и креативные идеи. Поэтому то, что сегодня происходит здесь, может стать основой для настоящего прорыва", - добавил Теплов.

От школьников до бизнесменов. Говорят участники идеатона

Одной из полезных особенностей формата идеатона является возможность объединения для решения поставленной задачи энтузиазма и непредвзятого взгляда самых молодых участников с опытом и знаниями уже состоявшихся специалистов.

© РИА Новости Андрей Шорин (слева), самый юный участник идеатона © РИА Новости Андрей Шорин (слева), самый юный участник идеатона

Андрей Шорин, 15 лет, самый юный участник идеатона, занимается созданием 3D моделей:

"Я пришел сюда, потому что есть проект, который я хочу развить – это тактильная карта метро для слабовидящих детей. С помощью лазера я создал объемную 3D-модель карты метрополитена, и дети, которые плохо видят, смогут ощущать ее руками. Разные линии на моей модели обозначаются своей фактурой. Например, МЦК – квадратики, кольцевая линия – ромбики и так далее. Также каждая станция будет иметь свою кнопку, при нажатии которой воспроизводится ее название. Над этим я еще работаю, так как в московском метро почти 300 станций. В моих планах – поступление в университет, и, я думаю, мой проект поможет в этом. Это будет точно сфера IT, но с конкретной специальностью я пока не определился, пока ещё себя ищу".

Дарья Чапаева, UI/UX-дизайнер (разработка пользовательских интерфейсов):

"Я пока только учусь, и это мой первый хакатон. Буду здесь работать по направлению "Умный город" над созданием приложения для посещения массовых мероприятий. С его помощью человек сможет не только запускать трансляцию с концерта или матча, но и смотреть трансляции других посетителей мероприятия. Там будет общий чат и вкладки с мерчем. Это очень интересная задача. Как человек, у которого пока нет опыта, я хотела бы попасть в команду, чтобы первое время меня направлял арт-директор, развивая мой вкус и чувство стиля. В дальнейшем не исключаю занятия фрилансом".

Ондар Адыгжи, разработчик в области компьютерного зрения (CV - Computer vision):

"Изначально в хакатоне была задача: используя алгоритмы компьютерного зрения выявлять, когда необходимо опустошать мусорные баки. Эта проблема меня привлекла, но сейчас задачу расширили. Теперь я буду работать над задачей "Умного города" по уборке улиц: это разработка алгоритма оптимального распределения оборудования и уборочных машин. Мне хочется участвовать в крутом стартапе, продвигать что-то новое, что-то своё. И я думаю, что, если это будет использоваться в Москве, то пригодится и в других городах. В хакатоне участвую во второй раз, и здесь всё организовано очень хорошо, задачи объёмные, интересные и довольно сложные. Поэтому интерес к нему высок".

Сергей Лысенко, генеральный директор автосервисной компании "СК "Ника":

"Я занимаюсь развитием альтернативного онлайн-сервиса для участников ДТП. Водитель получает на смартфон ссылку, сразу проходит в облако, оставляет фото и через 20 минут получает оценку ущерба и стоимости ремонта.

На хакатон я пришел с двумя целями. Во-первых, хочу найти команду специалистов, которая поможет реализовать наш продукт на собственной единой платформе. Второе – хочу предложить городу использовать эту технологию именно в сфере общественного транспорта. Мы предлагаем возможность осуществить разбор ДТП в течение получаса, без выезда ГИБДД, не снимая с линии автобуса, троллейбуса или трамвая. Формат хакатона позволяет обратить внимание госорганов на то, что такой проект существует, он полезен как для компаний общественного транспорта, так и для городской среды в целом, способствуя уменьшению пробок в Москве".

Антон Вербенкин, предприниматель: