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РИА Новости

Суд вынес приговор экс-главе курганского УФСИН, чей дом строили осужденные

14:12 30.10.2019 (обновлено: 14:24 30.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Курганский горсуд в среду назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области Ильгизу Ильясову, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2012 году Ильясов растратил более 13 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем это было на самом деле.
В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость. В результате до настоящего времени следственный изолятор не может функционировать в полном объеме, уточняет следствие.
Также в 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. А один из осужденных сбежал со стройки, побег же его был оформлен как побег из колонии, добавляет следствие.
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"Приговором суда Ильясову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года, он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в "получении взятки в значительном размере" и "получении взятки", а также "злоупотреблении должностными полномочиями" и "злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Приговор в законную силу не вступил, поясняет СК.
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