Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

В проекте документа предлагается установить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов на уровне не более 15 тысяч рублей, расходы на связь - не более 4 тысяч рублей в месяц, стоимость планшетов - не более 60 тысяч рублей, а ноутбуков - не более 100 тысяч рублей.

Для их советников или помощников предлагаемый норматив по стоимости телефона – не более 10 тысяч рублей, связи - 2 тысяч рублей в месяц, планшета - не более 50 тысяч рублей, ноутбука - не более 80 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу Минфин отмечает, что сейчас у федеральных госорганов есть "широкая автономия при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров". Это приводит к существенной разнице в нормативах для одной и той же должности в разных органах власти. Кроме того, это "создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей".