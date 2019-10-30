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РИА Новости

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

12:52 30.10.2019
2490
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Госдумы РФ
Депутаты Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутаты Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.
В проекте документа предлагается установить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов на уровне не более 15 тысяч рублей, расходы на связь - не более 4 тысяч рублей в месяц, стоимость планшетов - не более 60 тысяч рублей, а ноутбуков - не более 100 тысяч рублей.
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Для их советников или помощников предлагаемый норматив по стоимости телефона – не более 10 тысяч рублей, связи - 2 тысяч рублей в месяц, планшета - не более 50 тысяч рублей, ноутбука - не более 80 тысяч рублей.
В пояснительной записке к документу Минфин отмечает, что сейчас у федеральных госорганов есть "широкая автономия при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров". Это приводит к существенной разнице в нормативах для одной и той же должности в разных органах власти. Кроме того, это "создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей".
В связи с этим министерство предложило установить нормативы по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы.
Заседание правительства РФ
1 октября, 10:09Радио Sputnik
СМИ: почти 5 млрд рублей могут потратить на сокращение чиновников в России
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ноут за 80-100 т.р. - это круто. Для того, чтобы документы печатать и почту получать?
30 октября, 13:22
SGSvetlana Gerasimova
1600000
А что эти дармоеды даже себе за свою большую зарплату себе гаджеты купить не могут ,вот позор то,как их разбаловали,вот и прут туда все кому не лень теперь понятно почему у нас все не так.
30 октября, 13:53
с старый прапор
1410001
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