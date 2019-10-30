Косачев: вопросы поддержки соотечественников требуют серьезного внимания

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопросы поддержки русского языка за рубежом, защиты прав наших соотечественников требуют серьезного внимания со стороны государства, здесь не должно быть бухгалтерского подхода, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Я, как бывший глава Россотрудничества, могу сказать, здесь недооценка (важности этих вопросов) со стороны определенных структур исполнительной власти, и в первую очередь - Минфина. Сохраняется этот бухгалтерский подход, как к инвестициям в промышленность, дорожное строительство, где эта отдача. И объяснять этим чиновникам, что поддержка русского языка (за рубежом), защита прав наших соотечественников, сохранение исторической памяти не измеряется процентами и разами, невозможно", - сказал сенатор, выступая в среду на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".

Но делать это нужно, проявляя политическую волю, полагает законодатель.