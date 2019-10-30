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РИА Новости

Косачев: вопросы поддержки соотечественников требуют серьезного внимания

12:49 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вопросы поддержки русского языка за рубежом, защиты прав наших соотечественников требуют серьезного внимания со стороны государства, здесь не должно быть бухгалтерского подхода, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Я, как бывший глава Россотрудничества, могу сказать, здесь недооценка (важности этих вопросов) со стороны определенных структур исполнительной власти, и в первую очередь - Минфина. Сохраняется этот бухгалтерский подход, как к инвестициям в промышленность, дорожное строительство, где эта отдача. И объяснять этим чиновникам, что поддержка русского языка (за рубежом), защита прав наших соотечественников, сохранение исторической памяти не измеряется процентами и разами, невозможно", - сказал сенатор, выступая в среду на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:37РИА Новости
Матвиенко отметила необходимость защиты прав соотечественников
Но делать это нужно, проявляя политическую волю, полагает законодатель.
Он сообщил, что что тема поддержки проектов, связанных с нашими соотечественниками за рубежом, обсуждалась на самом высоком уровне и было принято решение об их финансировании "не по остаточному принципу", а из бюджета страны, то есть - поддержка государством.
Президент РФ Владимир Путин
28 октября, 13:01РИА Новости
Путин поручил продумать допмеры поддержки по переселению соотечественников
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РоссотрудничествоКонстантин КосачевРоссияОбщество
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