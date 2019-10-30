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РИА Новости

Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

11:21 30.10.2019 (обновлено: 12:02 30.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынВид на улицу Московскую в городе Екатеринбурге
Вид на улицу Московскую в городе Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Вид на улицу Московскую в городе Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе признался, что подготовился к погоде на Урале.
"Я впервые приехал в Уральский регион. Мне он нравится. И город мне нравится. Он производит впечатление живого, динамичного города, здесь проживает большое количество молодых людей. Погода мне тоже нравится. Я знаю, что она на Урале переменчивая и зимой может быть достаточно суровой. Но я думаю, что я хорошо подготовлен к погодным условиям здесь", - рассказал генконсул в интервью РИА Новости.
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе
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Он также признался, что является большим поклонником русской культуры.
"Впервые с русской культурой я соприкоснулся в школьные годы. С удовольствием читал классических авторов. Я думаю, что, как и многие российские школьники, я в свои детские годы начал именно с Александра Сергеевича Пушкина, с его произведений. Вспоминаю прочитанные мною в тот период "Повести Белкина", - отметил Крузе.
По его словам, в Германии очень популярна классическая русская музыка известных композиторов, часто проходят концерты этой музыки.
"К сожалению, в Германии в меньшей степени известно современное русское искусство. Поскольку я нахожусь здесь, у меня появилась возможность непосредственно познакомиться и соприкоснуться с современной русской культурой, чему я очень рад", - сказал дипломат.
Он также рассказал о том, какие русские композиторы популярны в Германии.
"Я, конечно, не эксперт в области музыки, но на слуху такие имена, как Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Игорь Стравинский. Думаю, что это те имена, которые известны широким слоям населения, а не только знатокам музыки. И, конечно, многие немцы, как и многие русские, любят балет. В Германии вновь и вновь исполняются на сцене многие бессмертные произведения балетного классического искусства", - подчеркнул генконсул.
Читайте полный текст интервью >>
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Матиас КрузеГерманияЕкатеринбургПолитика
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