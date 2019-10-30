Генконсул Германии в Екатеринбурге подготовился к уральской погоде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе признался, что подготовился к погоде на Урале.

"Я впервые приехал в Уральский регион. Мне он нравится. И город мне нравится. Он производит впечатление живого, динамичного города, здесь проживает большое количество молодых людей. Погода мне тоже нравится. Я знаю, что она на Урале переменчивая и зимой может быть достаточно суровой. Но я думаю, что я хорошо подготовлен к погодным условиям здесь", - рассказал генконсул в интервью РИА Новости.

Он также признался, что является большим поклонником русской культуры.

"Впервые с русской культурой я соприкоснулся в школьные годы. С удовольствием читал классических авторов. Я думаю, что, как и многие российские школьники, я в свои детские годы начал именно с Александра Сергеевича Пушкина, с его произведений. Вспоминаю прочитанные мною в тот период "Повести Белкина", - отметил Крузе.

По его словам, в Германии очень популярна классическая русская музыка известных композиторов, часто проходят концерты этой музыки.

"К сожалению, в Германии в меньшей степени известно современное русское искусство. Поскольку я нахожусь здесь, у меня появилась возможность непосредственно познакомиться и соприкоснуться с современной русской культурой, чему я очень рад", - сказал дипломат.

Он также рассказал о том, какие русские композиторы популярны в Германии.