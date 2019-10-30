Минздрав закупит ПО для предотвращения утечек данных

Отмечается, что данное ПО должно обеспечивать контроль над процессом передачи конфиденциальной информации за пределы сегментов вычислительных сетей. Система должна анализировать все данные, передаваемые работниками как внутри, так и за пределы информационной сети заказчика, которая включает в себя тысячу рабочих станций пользователей, поясняется в техзадании.