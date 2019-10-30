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РИА Новости

Минздрав закупит ПО для предотвращения утечек данных

11:11 30.10.2019
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© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре
Стетоскоп на клавиатуре
© Fotolia / PhotoSG
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Программное обеспечение для предотвращения утечки данных планируется закупить для оснащения рабочих станций сетей Минздрава России, следует из размещенных на портале госзакупок материалов ВЦМК "Защита", подведомственного министерству здравоохранения.
"Поставка программного обеспечения предотвращения утечки данных для использования на рабочих станциях сетей Минздрава России", - говорится в заявке.
Человек за компьютером
9 апреля, 17:51РИА Новости
Подмосковный Минздрав проверит сообщения об утечке данных пациентов
Отмечается, что данное ПО должно обеспечивать контроль над процессом передачи конфиденциальной информации за пределы сегментов вычислительных сетей. Система должна анализировать все данные, передаваемые работниками как внутри, так и за пределы информационной сети заказчика, которая включает в себя тысячу рабочих станций пользователей, поясняется в техзадании.
Максимальная стоимость работ на поставку программного обеспечения оценивается в 17,65 миллиона рублей. Поставщика планируется определить 11 ноября.
Кибербезопасность
29 октября, 09:11РИА Новости
Эксперт рассказал, как компаниям минимизировать риск утечки данных
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Министерство здравоохранения РФРоссияТехнологииОбщество
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