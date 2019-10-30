Минздрав закупит ПО для предотвращения утечек данных

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Программное обеспечение для предотвращения утечки данных планируется закупить для оснащения рабочих станций сетей Минздрава России, следует из размещенных на портале госзакупок материалов ВЦМК "Защита", подведомственного министерству здравоохранения.
"Поставка программного обеспечения предотвращения утечки данных для использования на рабочих станциях сетей Минздрава России", - говорится в заявке.
Отмечается, что данное ПО должно обеспечивать контроль над процессом передачи конфиденциальной информации за пределы сегментов вычислительных сетей. Система должна анализировать все данные, передаваемые работниками как внутри, так и за пределы информационной сети заказчика, которая включает в себя тысячу рабочих станций пользователей, поясняется в техзадании.
Максимальная стоимость работ на поставку программного обеспечения оценивается в 17,65 миллиона рублей. Поставщика планируется определить 11 ноября.