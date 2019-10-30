Самолеты всех южнокорейских авиалиний проверят после серии инцидентов

СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Правительство Южной Кореи с 1 ноября проведет проверку безопасности всех девяти южнокорейских авиалиний после серии инцидентов с самолетами, сообщило министерство земли, инфраструктуры и транспорта РК.

Ранее Boeing 737-800NG южнокорейского лоукостера Jeju Air был вынужден экстренно вернуться в аэропорт через 10 минут после взлета из-за проблем с системой автопилота, а Asiana Airlines сообщила о возгорании двигателя самолета перед пробным взлетом. Также министерство транспорта РК объявило запрет на полеты для девяти самолетов Boeing 737NG южнокорейских авиакомпаний, после того как проверка показала наличие у них структурных дефектов.

"Министерство земли, инфраструктуры и транспорта и отечественные авиакомпании решили провести проверку безопасности до наступления зимнего сезона в декабре, чтобы предоставить гражданам возможность безопасно использовать авиатранспорт", - сообщили в министерстве.

В первую очередь проверят регулярных перевозчиков - Korean Air и Asiana Airlines.

В Южной Корее два регулярных авиаперевозчика Korean Air и Asiana Airlines, а также семь лоукостеров: Jeju Air, Jin Air, Air Busan, Air Seoul, Eastar Jet, T'way Air и Fly Gangwon.