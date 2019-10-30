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РИА Новости

Самолеты всех южнокорейских авиалиний проверят после серии инцидентов

11:09 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Правительство Южной Кореи с 1 ноября проведет проверку безопасности всех девяти южнокорейских авиалиний после серии инцидентов с самолетами, сообщило министерство земли, инфраструктуры и транспорта РК.
Ранее Boeing 737-800NG южнокорейского лоукостера Jeju Air был вынужден экстренно вернуться в аэропорт через 10 минут после взлета из-за проблем с системой автопилота, а Asiana Airlines сообщила о возгорании двигателя самолета перед пробным взлетом. Также министерство транспорта РК объявило запрет на полеты для девяти самолетов Boeing 737NG южнокорейских авиакомпаний, после того как проверка показала наличие у них структурных дефектов.
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"Министерство земли, инфраструктуры и транспорта и отечественные авиакомпании решили провести проверку безопасности до наступления зимнего сезона в декабре, чтобы предоставить гражданам возможность безопасно использовать авиатранспорт", - сообщили в министерстве.
В первую очередь проверят регулярных перевозчиков - Korean Air и Asiana Airlines.
В Южной Корее два регулярных авиаперевозчика Korean Air и Asiana Airlines, а также семь лоукостеров: Jeju Air, Jin Air, Air Busan, Air Seoul, Eastar Jet, T'way Air и Fly Gangwon.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало компанию Boeing проинспектировать самолеты модели 737 NG после того, как в сентябре компания уведомила FAA о трещинах в деталях, называемых "огуречная вилка", которые участвуют в креплении крыла к корпусу самолета. Boeing обнаружила дефект при разработке модификаций для данной модели.
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